- Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- Tenis Plaja İniyor
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- Hentbol Plajda Coşacak
- Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
- “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- Dairelerde Sahaya İniyor
- “Farkındayız, Yanınızdayız”
- Hentbol Plajda Coşacak
- Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- Tenis Plaja İniyor
- Dolar 5Tl’yi Aştı
- Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
Abd Gerilimi Doları Fırlattı
ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması sonucu Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.
Sabah saatlerinde 4.98’in üzerinde işlem gören Dolar TL kuru gün içinde 5.09 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip salınmazsa yaptırımların devam edeceğini açıkladı.Dolar/TL’de tarihi zirvenin görülmesi ardından bugün tahvil faizlerinde yükselişin, borsa tarafında da baskı sürüyor.
ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması içinTC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, “ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” denildi.
ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye’de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından dolar/TL saat 11:16 itibariyle 5.09 ile yeni tarihi zirvede.
ABD ile Türkiye arasında krize dönüşen tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Brunson olayının krize dönüşmesinde kritik rol oynayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence durmuyor.Daha önce hem attığı twitlerle, hem de yaptığı konuşmalarla Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunan Pence, ABD Hazine Bakanlığı’nın iki Türk Bakan’a yönelik yaptırım kararının ardından yeniden tweet attı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım kararını “sert ekonomik yaptırımlar” olarak nitelendiren Pence, Rahip Brunson’un salıverilmemesi halinde yaptırımların devam edeceği tehdidinde de bulundu.
İki Türk Bakan’a yaptırımlara ilişkin kararın resmi metnini de paylaşan Pence, şu ifadeyi kullandı:
“ABD hükümeti Türkiye’ye sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti Rahip Bruson’u salıverip, bu masum inanç adamının ABD’ye dönüşüne kadar da yaptırımlar devam edecek”
BIST-100 endeksi ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL’nin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde düşüşle hareket ederken, bankacılık endeksinde ise daha güçlü satışlar gözleniyor.
BIST-100 endeksi .XU100 saat 1022’de yüzde 2.3 kayıpla 94,918 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi .XU100 yüzde 2.7, Halkbank HALKB.IS yüzde 3.2 ekside.ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlanan Halkbank’ın eski yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’deki davası nedeniyle Halkbank hisseleri bir süredir baskı altında. ABD ile gerginliğin artması tedirginliği de artırdı.
ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Hakan Atilla 32 ay hapis cezası alırken, Ankara karara tepki göstermişti. Bazı Türk bankalarının İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair haberler geçen yıl gündeme oturmuş ancak BDDK ve yetkililer bu haberi doğrulamamıştı.
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- Erhürman: Yunan Halkının Acısını Paylaşırım
- Gürcafer: Devlet İş Sağlığı Ve Güvenliğini Teşvik Kapsamına Almalı
- Çocuk Yogası Ve Seramik Atölyesi Gerçekleştirildi
- Sol Hareket: Suçlama Oyunundan Uzak Durulmalı
- » Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan 28 Fetö’cü Türkiye’ye Teslim Edildi
- » 5’İnci Uluslararası Halk Dansları Festivali Başladı
- » Tekirdağ’Daki Tren Kazasında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
- » Kktc’Yi Koruma Derneği:üç Tarih De Kıbrıs Türkü İçin Gurur Kaynağı
- » Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- » Doğukan Zirveye Alıştı
- » Çifçiler Birliğinin, 1 Ağustos Mesajı
- » Kalkınma Bankası Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Başlattı
- » Üstel’İn 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mesajı
- » Nepal’Da Doğal Afetler 455 Can Aldı
- » Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- » Yılmaz: Türkiye Kimseden İzin Almaz
- » Pedallar Bu Kez Uyuşturucu İle Mücadele İçin Döndü
- » Abd’Li Yetkililerin Taliban’la Görüştüğü İddiası
- » Klasiklerde Slalom Yarışı Yapılıyor
- » 5.uluslararası Halk Dansları Festivali Devam Ediyor
- » Moody’S Yunan Bankaların Görünümünü Yükseltti
- » “Esaretten Özgürlüğe” Adlı Oyun Bu Akşam Girne’De Sahnelenecek
- » Mgk: Abd Tarafından Kullanılan Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez
- » Okçuluk’Ta Mali Genel Kurul Yapıldı
- » Erkekler Birincisi, Taygun Derviş
- » “No. 1 + 39 Sergisi”,lefkoşa’Da İzlenime Açılıyor
- » Çeler:yeni Yaşlı Bakım Evi İçin İşlemleri Başlattık
- » Uluslararası Halk Dansları Festivali Başlıyor
- » Ubp Genel Sekreteri Oğuz’Dan Hükümete Eleştirdi
- » Türkler Ve Rumlar Birlikte Dua Etti
- » Midilli’Ye Kaçmak İsteyen Fetö’Cüleri Taşıyan Bot Battı
- » Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Peşin Hükümler Çözüme Katkı Sağlamaz
- » Gençlerde Madalya Şansını Kaybettik
- » İyi Parti’De Ortak Aday Akşener
- » İran’Dan Abd’Ye “Nükleer Anlaşmaya Dönme” Şartı
- » Myanmar’Da Muson Yağmurlarında Ölenlerin Sayısı 10’a Yükseldi
- » Ktsyd, Raporlarını Onayladı
- » Soçi’Deki Toplantıda Suriye’De Alıkonulanlar Konusunda Kısmi Uzlaşı
- » Ab, Brexit’Ten Sonra Deniz Gücü Merkezini İspanya’Ya Taşıyacak
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- » 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- » Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- » Dolar 5Tl’yi Aştı
- » Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- » “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- » “Farkındayız, Yanınızdayız”
- » Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- » Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- » Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- » Tenis Plaja İniyor
- » Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- » “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- » Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- » Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- » Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- » Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- » Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- » Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- » Dairelerde Sahaya İniyor
- » Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- » Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- » Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- » Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- » California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- » 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- » 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- » Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- » Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- » Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- » Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- » Hentbol Plajda Coşacak
- » Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans