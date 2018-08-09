Abd Gerilimi Doları Fırlattı

ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması sonucu Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde 4.98’in üzerinde işlem gören Dolar TL kuru gün içinde 5.09 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip salınmazsa yaptırımların devam edeceğini açıkladı.Dolar/TL’de tarihi zirvenin görülmesi ardından bugün tahvil faizlerinde yükselişin, borsa tarafında da baskı sürüyor.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması içinTC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yatırımlara tepki olarak yapılan yazılı açıklamada, “ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir” denildi.

ABD, Türkiye’de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım açıkladı. Türkiye’de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından dolar/TL saat 11:16 itibariyle 5.09 ile yeni tarihi zirvede.

ABD ile Türkiye arasında krize dönüşen tutuklu Amerikan vatandaşı rahip Andrew Brunson olayının krize dönüşmesinde kritik rol oynayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence durmuyor.Daha önce hem attığı twitlerle, hem de yaptığı konuşmalarla Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunan Pence, ABD Hazine Bakanlığı’nın iki Türk Bakan’a yönelik yaptırım kararının ardından yeniden tweet attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım kararını “sert ekonomik yaptırımlar” olarak nitelendiren Pence, Rahip Brunson’un salıverilmemesi halinde yaptırımların devam edeceği tehdidinde de bulundu.

İki Türk Bakan’a yaptırımlara ilişkin kararın resmi metnini de paylaşan Pence, şu ifadeyi kullandı:

“ABD hükümeti Türkiye’ye sert ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti Rahip Bruson’u salıverip, bu masum inanç adamının ABD’ye dönüşüne kadar da yaptırımlar devam edecek”

BIST-100 endeksi ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararı açıklaması ve yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL’nin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde düşüşle hareket ederken, bankacılık endeksinde ise daha güçlü satışlar gözleniyor.

BIST-100 endeksi .XU100 saat 1022’de yüzde 2.3 kayıpla 94,918 puanda hareket ederken, bankacılık endeksi .XU100 yüzde 2.7, Halkbank HALKB.IS yüzde 3.2 ekside.ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlanan Halkbank’ın eski yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’deki davası nedeniyle Halkbank hisseleri bir süredir baskı altında. ABD ile gerginliğin artması tedirginliği de artırdı.

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Hakan Atilla 32 ay hapis cezası alırken, Ankara karara tepki göstermişti. Bazı Türk bankalarının İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair haberler geçen yıl gündeme oturmuş ancak BDDK ve yetkililer bu haberi doğrulamamıştı.