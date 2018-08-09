Dolar 5Tl’yi Aştı

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları açıklayacağı haberleri üzerine 5 TL’nin üzerine çıktı.

Akşam saatlerinde 4,99 seviyelerine kadar çıkan dolar tarihi bir rekor daha kırarak 5 lirayı aştı.

Yüksek enflasyon ve güçlü ABD doları ile mücadele eden Türkiye’de dolar tarihi rekorunu yineledi. Dolar 5 TL’nin üzerine çıktı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin seyrine ilişkin endişeler, yüksek enflasyon riskinin yanı sıra dolarda küresel güçlü seyrin etkisiyle TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.