Tenis Plaja İniyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Plaj Tenisi 2. turnuvası 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da Kocareis Holiday Resort Plajında düzenleniyor.

Temmuz ayında gerçekleşen sezonun ilk turnuvasına 50 takım katılarak Plaj Tenisinin ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü göstermiş oldu. Tenis-kum-deniz-müzik ve eğlencenin buluştuğu organizasyonda sporcu ve izleyicilerin ilgisiyle beraber artan sponsor sayısı dikkat çekiyor. 2015 yılında Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez GMB Tenis Kulübü tarafından başlatılan Plaj Tenisi 4.yılında 6.turnuvasını yapma başarısını gösterirken her geçen yıl artan sporcu ve izleyici sayısı yanında sponsor sayısınında her turnuva artması kaliteyi ve ilgiyi artırmakta.Küçükler 8-12 Yaş,+13 Yaş Çift Kadınlar,Çift Erkekler ve Karışık Çiftler olarak 4 kategoride düzenlenecek turnuva sonunda dereceye girenlere ödüller verilecek.