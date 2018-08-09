Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi

Berlin’de başlayan 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dün yarışan rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu 100 metrede serisinde 5’inci oldu ve yarı finale kalamadı.

Berlin’de başlayan Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yarışan rekortmen atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu dün koşulan 100 metre elemelerde yarıştı.

5’inci seride koşan Yiğitcan elde ettiği 10.40’lık derecesiyle serisinde 5’inci oldu ve yarı finale kalamadı. Yiğitcan genel sıralamada ise 15’inci oldu.

Daha yavaş bir seride koşan Alman atlet Lucas Jakubczyk 10.41 ile serisinde ilk ikiye girdiği için elemeyi geçerken çok hızlı bir seride yarışan atletimiz Yiğitcan 10.40 koşmasına rağmen serisinde ilk ikiye giremediği için elendi.

Antrenörü ve diğer Milli takım yetkilileri bu duruma itirazda bulundular. İtirazın sonucu bugün açıklanacak

Rekortmen atletimiz yarışların son günü olan 12 Ağustos Pazar günü 4×100 bayrak yarışında bir kez daha piste çıkacak.