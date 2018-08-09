Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk

Milli masa tenisçimiz Dinç Türeray, veteran yaş grubunda hafta sonunda İzmir’de yapılan yarışmada 40-49 yaş grubunda ferdi erkeklerde ve çift erkeklerde şampiyon oldu.

İzmir’de düzenlenen ve para ödüllü Açık Turnuva da çok sayıda kaiteli yabancı sporcunun katıldığı Uluslararası İzmir Turnuvasında KKTC li Dinç Türeray 40-49 yaş kategorinde hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türeray ‘’Açık Turnuvada Da İlk Üçe Girmek İstiyorum’’

Dinç Türerey İzmir’de yapılan veteran turnuvasında iki şampiyonluk kazandığı için basına yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu, ülkesine 2 kupayla dönmenin gurur verici olduğunu belirtti. Türeraty sözlerine devamla dün başlayan açık turnuvada da başarılı olmak istediğini ve ilk üç içine girmek istediğini vurguladı.