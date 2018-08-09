4. Deniz Festivali bu akşam başlıyor.

Alsancak Belediyesi 4. Deniz Festivali, saat 20.00’de başlayacak.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılacak.

Halk dansları gösterileri, yarışmalar ve konserlerin yer alacağı festival pazar akşamına kadar devam edecek.

Festival çerçevesinde bu yıl 1. Deniz Güzeli Yarışması da düzenleniyor.