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“Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:16

“Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor

Özlem Savoğlu anısına, “Özlem’in Renkleri” resim sergisi açılıyor. Resim sanatçısı Halil Öztunç’un eserlerinin yer alacağı sergi Savoğlu’nun 39’uncu doğum günü olan 16 Ağustos’ta açılacak. Açılışı saat 19.30’da o

Özlem Savoğlu anısına, “Özlem’in Renkleri” resim sergisi açılıyor.

Resim sanatçısı Halil Öztunç’un eserlerinin yer alacağı sergi Savoğlu’nun 39’uncu doğum günü olan 16 Ağustos’ta açılacak. Açılışı saat 19.30’da olacak sergi 18 Ağustos’a kadar 3 gün boyunca ziyarete edilebilecek.

Özlem Savoğlu’nun kardeşi Cem Savoğlu, sergiyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:
“2016 yılında aramızdan ayrılan Sevgili Özlem Savoğlu anısına O’nun sanata, doğaya ve hayata bakışını simgeleyen eserlerin sergileneceği ‘Özlem’in Renkleri’ resim sergisi, 39’uncu doğum günü olan 16 Ağustos’ta saat 19.30’da Bedesten’de açılacak. Katılımlarınız Öz’lenir… Bu sergi, Özlem’in her gününe yeni bir umut, heyecan, hayret ve öğretiyle başladığı ve son dönemi kadim bir yaşamak mücadelesi içerisinde yoğrulan 37 yıllık anlam dolu ömrünün, renkler ve çizgilerle ifade edilmesi; zor günleri de dahil tüm yaşamında insana, doğaya ve hayata dair güzelliklere olan ilgisinin güzel yüzüne yansımasını renklerle buluşturma çabasıdır.”

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