8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Patates Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festivalin ilk etkinliği 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi oldu.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bölgeyi daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven de patatesin hem yurt içi hem de yurtdışında tanıtılması için düzenlenen festivalin önemli olduğunu kaydederek, vatandaşlara yerli üreticilerin desteklenmesi için yerli patates tüketmeleri çağrısında bulundu.

Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek de ülkede düzenlenen festivallerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.

Türkiye Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem de ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek üreticiye destek veren ve belediye Başkanı Edip’e teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı Zorlu Töre de yerli üretimin önemine değinerek, yerli üreticinin desteklenmesiyle ülkenin kalkınabileceğini belirtti.

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de üretimde patatesin önemli yer tuttuğunu dile getirerek, bu ürünün tanıtılması adına yapılan festivalin önemine değindi.

Etkinlikte, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Arjantin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni topladı.