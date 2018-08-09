Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi

32.Miss Kuzey Kıbrıs ve 21.Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları dün akşam Savoy Ottomans Palace Otel’de yapıldı…

“Anlamlı ve Amaçlı Güzellik” sloganıyla, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına yapılan yarışmada, 14 kız ve 12 erkek yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı…

Geceye, Grup Rastve Bahar Gökhan şarkılarıyla; Tuğçe Doygunel ile Pınar Hacımehmet ve Spring Fairy Grubu da dans performanslarıyla renk kattı…

21.Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında, Sergen Özbay Bay Savoy,Kadir Aslan Bay Dostluk seçilirken, Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında, Tuğçe Özgünler Miss Savoy, Deniz Tüzmen de Dostluk Güzeli oldu.

32’inci Miss Kuzey Kıbrıs Yarışmasında, 2018 Kraliçesi 18 yaşındaki Elif Sude Züğürt olurken, TünayKonti ikinci, Gülsena Güler üçüncü, Tuğçe Erdönmez dördüncü ve Deniz Tüzmen de 5’inci seçildi…

21’inci Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında ise, 22 yaşındaki Süleyman Mullahasan, Bay Kuzey Kıbrıs 2018 seçilirken, Hüseyin Soybir ikinci, Doğukan Arıkan üçüncü, Mümtaz Kızılbora dördüncü ve İhsan Üğütücü de 5’inci oldu…

Yarışmada dereceye girenler, para ödülünün yanı sıra Girne Amerikan Üniversitesi’nden tam eğitim bursu alacak…

Yarışmada dereceye girenler, KKTC’yi uluslararası yarışmalarda da temsil edecek.