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“Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
09 Ağustos 2018 Perşembe Saat 13:17

“Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 8’nci Girne Kültür ve Sanat Günleri, “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu ile devam etti. Girne Amfi Tiyatro’da Tiyatro AŞHK tarafından dün akşam sahnelenen oyunda, Mustafa Kemal Atatürk v

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 8’nci Girne Kültür ve Sanat Günleri, “Esaretten Özgürlüğe” isimli tiyatro oyunu ile devam etti.

Girne Amfi Tiyatro’da Tiyatro AŞHK tarafından dün akşam sahnelenen oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında verdikleri mücadele anlatıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyuna,Yılım Ceceloğlu piyanosuyla eşlik etti. İzleyiciler oyun sonunda bayraklarla sahneye çıkıp İzmir Marşı’nı söyledi. Havai fişek gösterisinin yer aldığı geceyi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu canlı olarak verdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü gecede yaptığı konuşmada, yerel yönetimler seçimi nedeniyle kesintiye uğrayan Girne Kültür ve Sanat Günleri’nin Ekim ayına kadar süreceğini ve programın önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Nidai Güngördü, 8’nci Girne Kültür ve Sanat Günleri’nin ikinci etkinliğini Kıbrıslı bir sanatçıyla yapmanın ve izleyicilerle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, sergiledikleri performans nedeniyle Girne Belediye Meclisi adına Tiyatro AŞHK ekibine çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Tiyatro oyuncusu Hüseyin Köroğlu ise Tiyatro AŞHK’ın 6 yıl önce Lefkoşa ve İstanbul’da eş zamanlı kurulduğunu belirterek, kültür ve tanıtım konusunda iki ülke arasında köprü oluşturduğunu söyledi.

Köroğlu, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak için Esaretten Özgürlüğe oyununu yazıp sahnelediklerini ifade etti.

Köroğlu ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında Kıbrısta tiyatro düzenleyip, elde ettikleri gelirle Türk halkına destek olan ancak bu nedenle tutuklanan bir adamın hikayesini anlattı. Eşi Girne’de tutuklanınca, ortadan kaybolan karısı Anadoluya gidip, Kurtuluş Savaşına katılan ilk Kıbrıslı olduğunu söyleyen Köroğlu, kendilerini etkinliğe davet eden Girne Belediye Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

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