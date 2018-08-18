Döviz Kurları Düşüşe Geçti

Döviz kurları düşüyor. Sterlin 8 TL'nin altına geriledi. Saat 10.30 itibariyle Dolar 6,1071-6,1151 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 6,9055-6,9191 seviyesinde hareket ediyor. İngiliz sterlini ise aynı saatlerde 7,7355-7,7591 liradan işle