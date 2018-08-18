Bddk Swap İşlemleri İle İlgiliyeni Düzenlemeye Gitti

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti.

Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25’ini geçemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , swap işlemleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankalar ve BDDK ile birlikte kur artışından etkilenen firmalarımızı tespit ederek büyük bir dönüşümle firmalarımızı rahatlatmaya devam edeceğiz. Banka ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız. Bu süreç bize bazı eksik olduğumuz alanları da gösterdi. Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Özellikle dövizle borçlanan firmalarımıza yönelik ilk adımı atmıştık. Aksiyon planı çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Türk liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz.”