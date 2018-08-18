Dövizde Son Durum

15 Ağustos 2018'de sabahın ilk saatlerinde dolar 6,32 liradan işlem görüyor. Saat 08.30 itibariyle Euro/TL ise 7,22 TL seviyesinde yer alıyor. İngiliz sterlini ise aynı saatlerde 8,07 liradan işlem görüyor.