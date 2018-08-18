- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- Daü’De Dövize Karşı Önlem
- Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
- Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- Avustralya’Da Orman Yangınları
- Arpa Fiyatlarında Artış Yok
- Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü: 11 Ölü
- Beyaz Saray’Dan “Brunson” Açıklaması
- Döviz Kurları Düşüşe Geçti
- El-İbadi: Türk Parası Meselesinde Türkiye İle Birlikteyiz
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’Dan ‘Milli Para İle Ticaret’ Açıklaması
- Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var
- Lefke Ve İskele’De Bugün Elektrik Kesik Olacak
- Kamu-İş Genel Kurulu 13 Eylül’De Yapılacak
- Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor
- Laos’Ta Barajın Çökmesi Sonucu Su Altında Kalan 6 Köyde 36 Ceset Bulundu .
- Türkiye’De Abd Ürünlerine Ek Vergi Getirildi
- Abd Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson’A Ziyaret
- Kalın’Dan İtalya’Ya Taziye Mesajı
- Bddk Swap İşlemleri İle İlgiliyeni Düzenlemeye Gitti
- Gazimağusa, Serdarlı Ve Lefke’Nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanıyor
- Dövizde Son Durum
- Nato’Dan Abd-Türkiye Açıklaması
- Yunanistan Savunma Bakanı, Akar’I Yunanistan’A Davet Etti
- İtalya’Daki Köprü Çöktü 22 Kişi Öldü
Gerileri
- Avustralya’Da Orman Yangınları
- Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
- Arpa Fiyatlarında Artış Yok
- Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- Daü’De Dövize Karşı Önlem
- Laos’Ta Barajın Çökmesi Sonucu Su Altında Kalan 6 Köyde 36 Ceset Bulundu .
- İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var
- İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü: 11 Ölü
- İtalya’Daki Köprü Çöktü 22 Kişi Öldü
Karakter boyutu :
15 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 12:17
Dövizde Son Durum
15 Ağustos 2018'de sabahın ilk saatlerinde dolar 6,32 liradan işlem görüyor. Saat 08.30 itibariyle Euro/TL ise 7,22 TL seviyesinde yer alıyor. İngiliz sterlini ise aynı saatlerde 8,07 liradan işlem görüyor.
15 Ağustos 2018’de sabahın ilk saatlerinde dolar 6,32 liradan işlem görüyor.
Saat 08.30 itibariyle Euro/TL ise 7,22 TL seviyesinde yer alıyor.
İngiliz sterlini ise aynı saatlerde 8,07 liradan işlem görüyor.
Bu haber toplam 163 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor
- Lefke Ve İskele’De Bugün Elektrik Kesik Olacak
- Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- Bakanlar Kurulu Sona Erdi
- Ydü’Den, Yeni Bir Bölüm Daha
- » Avrupa Şampiyonasında Yiğitcan’In Hakkı Yendi
- » Türkiye’De Ordu’Nun İlçelerini Sel Vurdu
- » Güney Kore’De Aşırı Sıcaklar 42 Can Aldı
- » Spehar: Biz, Adada Barış Hedefi İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz
- » Akıncı, Erhürman Görüşmesi İptal Edildi
- » Miss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Seçildi
- » “Esaretten Özgürlüğe” İsimli Tiyatro Oyunu Sahnelendi
- » Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’Nin Temelleri Atıldı
- » Erdoğan’Dan Maduro’Ya Geçmiş Olsun Telefonu
- » 5.doğancı Karpuz Festivali Başladı
- » Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Türkiye’De Park, Cadde Ve Sokaklarda Yaşatılıyor
- » Willamson: Yüksekleri Hedefleme Konusunda Artık Serbestiz
- » Türk Heyeti, Abd Hazine Bakanlığı Yetkilileriyle Görüşmelerine Başladı
- » Tenis Plaja İniyor
- » Dairelerde Sahaya İniyor
- » 8.patates Kültür Ve Sanat Festivali Başladı
- » Akıncı: Beslenmemize Dikkat Edeceğiz, Aktiviteyi Hayatımızdan Eksik Bırakmayacağız
- » California’Daki Orman Yangınları Devam Ediyor
- » Ankara’Dan Bir Heyet Bugün Washington’Da İlk Toplantıyı Yapacak.
- » 18 Ağustos Çekilişinde Büyük İkramiye 400 Bin Tl
- » Dövizdeki Dalgalanma Sürüyor
- » Türkiye, İran İle Enerji Ticaretine Devam Edeceğini Açıkladı
- » Güney Kıbrıs Bugün Hava Sıcaklığı İçin “Sarı Uyarı” Verdi
- » Dinç Türeray’Dan Çifte Şampiyonluk
- » Guterres’İn Bm İnsan Hakları Yüksek Komiseri Adayı Bachelet
- » 4. Deniz Festivali Bu Akşam Başlıyor
- » Cüneyt Arkın Taburcu Edildi
- » “Özlem’İn Renkleri” Sergisi Açılıyor
- » Abd Gerilimi Doları Fırlattı
- » Dolar 5Tl’yi Aştı
- » Ltb Başkanı Harmancı Konuk Ekipleri Kabul Etti
- » Lefke Şenliklerinde Ralli Heyecanı
- » Hentbol Plajda Coşacak
- » Irak İle Ürdün Arasında Terörle Mücadele Anlaşması İmzalandı
- » Pakistan’Da Seçim Sonuçları Protesto Ediliyor.
- » “Farkındayız, Yanınızdayız”
- » Dolar 5,70’İn Altını Gördü
- » Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi
- » Tarım Dairesi’Nin Eğitim Çalışmaları Sürüyor
- » Daü’De Dövize Karşı Önlem
- » Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor
- » Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
- » Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz
- » Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi
- » Avustralya’Da Orman Yangınları
- » Arpa Fiyatlarında Artış Yok
- » Atakan, Tc Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Turan’La Görüştü
- » Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı
- » Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
- » Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
- » Hayvancılardan Eylem Uyarısı
- » Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
- » İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü: 11 Ölü
- » Beyaz Saray’Dan “Brunson” Açıklaması
- » Döviz Kurları Düşüşe Geçti
- » El-İbadi: Türk Parası Meselesinde Türkiye İle Birlikteyiz
- » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’Dan ‘Milli Para İle Ticaret’ Açıklaması
- » Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
- » İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var
- » Lefke Ve İskele’De Bugün Elektrik Kesik Olacak
- » Kamu-İş Genel Kurulu 13 Eylül’De Yapılacak
- » Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor
- » Laos’Ta Barajın Çökmesi Sonucu Su Altında Kalan 6 Köyde 36 Ceset Bulundu .
- » Türkiye’De Abd Ürünlerine Ek Vergi Getirildi
- » Abd Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson’A Ziyaret
- » Kalın’Dan İtalya’Ya Taziye Mesajı
- » Bddk Swap İşlemleri İle İlgiliyeni Düzenlemeye Gitti
- » Gazimağusa, Serdarlı Ve Lefke’Nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanıyor
- » Dövizde Son Durum
- » Nato’Dan Abd-Türkiye Açıklaması
- » Yunanistan Savunma Bakanı, Akar’I Yunanistan’A Davet Etti
- » İtalya’Daki Köprü Çöktü 22 Kişi Öldü
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans