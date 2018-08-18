Gazimağusa, Serdarlı Ve Lefke’Nin Kurtuluşu Törenlerle Kutlanıyor

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci safhasında kurtarılan Gazimağusa, Serdarlı ve Lefke’nin kurtuluşu törenlerle kutlanırken şehitler de düzenlenen törenlerle anılıyor.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla bugün, Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması gerçekleştirilecek.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İsmet İnönü Bulvarı’ndaki tören, halkın bayramının kutlamasıyla saat 18.00’de başlayacak.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan bir piyade yüzbaşı konuşma yapacak.

Şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapılacak.

Taşkent şehitleri de bugün saat 18.00’de Taşkent Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak tören, konuşmalar ve şiir okunmasıyla devam edecek.

Törenin ardından, Taşkent Şehitler Müzesi ziyaret edilecek, Taşkent Şehitler Camii’nde saat 20.00’de mevlit okunacak.

Lefke’de şehitleri anma töreni, de yarın saat 08.30’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.

Lefke’nin kurtuluşu ise, saat 18.00’de Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak.