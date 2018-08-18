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Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek
15 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 12:17

Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve beraberindeki heyet, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile görüşme yapmak üzere yarın sabah Ankara'ya hareket edecek. TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda ger

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve beraberindeki heyet, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile görüşme yapmak üzere yarın sabah Ankara’ya hareket edecek.
TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda gerçekleşecek olan görüşme ve diğer yetkililer ile yapılacak temaslarda, KKTC’de uygulanmakta olan projelerin yanında yeni dönemde hayata geçirilecek projeler masada olacak.

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Bakan Atakan, Yarın Ankara’Ya Gidecek Haberi

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