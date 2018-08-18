Tbmm Başkanı Yıldırım Bugün Kktc’Ye Geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine ilk yurtdışı ziyaretini bugün KKTC’ye yapıyor.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, saat 10.20’de gelecek Yıldırım, ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Rauf Raif Denktaş’ın mezarının da bulunduğu TMT Mücahitler anıtı ve Boğaz Şehitliğini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaret programına göre, parlamentodan bir heyetle birlikte gelecek Yıldırım, temaslarını tamamlamasının ardından saat 18.30’da KKTC’den ayrılacak.