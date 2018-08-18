Lefke ve İskele’de bugün elektrik kesik olacak.

Gemikonağı, Denizkonağı Öğrenci Yurdu, Bağlıköy, Yedidalga, Bademliköy, Yeşilırmak ve Yeşilırmak Sınır Kapısı’nda bugün 1 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10:00 ile 11:00 arasında yapılacak.

İskele İstanbul Plajı bölgesinde de 5 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak.