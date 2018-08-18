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Türkiye’De Abd Ürünlerine Ek Vergi Getirildi
15 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 12:17

Türkiye’De Abd Ürünlerine Ek Vergi Getirildi

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanı kararı Türkiye'nin Resmi Gazete'sinde yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanı kararı Türkiye’nin Resmi Gazete’sinde yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 Haziran 2018’de yürürlüğe konulan ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranlar yüzde 100 artırıldı.

Yapılan düzenleme ile kuruyemiş ürünlerine yüzde 20, prince yüzde 50’ye, alkol oranı yüzde 80’den az olan içeceklere yüzde 140, tütün ürünlerine yüzde 60 ve binek otomobillere yüzde 120 ek vergi uygulanacak.
Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak yeni oranlar şöyle:

Diğer sert kabuklu meyveler yüzde 20, pirinç yüzde 50, diğerleri yüzde 20, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140, yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 60, taş kömürü; taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 13,7, taş kömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok ; karni kömürü yüzde 10, kalsine edilmemiş yüzde 4, güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar ;

Manikür ve pedikür müstahzarları yüzde 60, poli yüzde 50, poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 10, plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlar ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 10, sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt , ; el yapısı kağıt ve karton yüzde 20, birincil elyaf kağıt ve kartonları yüzde 20, kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar yüzde 50, suni filament demetleri selüloz asetattan olanlar yüzde 60, diğerleri yüzde 60, diğer santrifüj pompalar yüzde 20, diğerleri yüzde 20, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar yüzde 120, diğer amaçlarla kullanılanlar yüzde 10.
Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi dahilinde, bu değişiklik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın haziran ayında Türkiye’den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25 ve alimünyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından Türkiye’ye buna karşılık olarak ABD’den ithal edilen 22 ürüne ek vergi getirmişti.

Geçtiğimiz hafta Trump’ın çelik ve alimünyuma yönelik vergi oranlarının iki katına daha çıkarma kararının ardından ise, bugünkü Resmi Gazete’de yer yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 22 ürüne yönelik ek vergi oranları artırıldı.

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