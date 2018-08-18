Abd Büyükelçiliği Maslahatgüzarından Brunson’A Ziyaret

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ev hapsinden bulunan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’u ziyaret etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu “sağlık sorunları” dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’ı İzmir’deki evinde ziyaret etti

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu “sağlık sorunları” dikkate alınarak ev hapsine çevrilen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’a ziyarette bulundu.

Brunson’ın çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı evine gelerek yaklaşık 1 saat kalan Hovenier, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili Türk yetkililere çağrılarını devam ettirdiklerini belirtti.

İzmir’de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson’ın avukatı, bugün müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye ikinci kez itirazda bulunmuştu.