El-İbadi: Türk Parası Meselesinde Türkiye İle Birlikteyiz

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, “Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye’yi destekliyoruz.” dedi.

Haydar El-İbadi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye’yi destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İbadi, “Sınır güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün Irak topraklarında yuvalanmasını istemeyiz ve buna karşıyız.” dedi.

