18 Ağustos 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var
15 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 12:18

İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İta

İtalya’nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.
A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli,Twitter mesajında, “Cenova’da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor.” ifadesini kullandı ve olay yerine gittiğini bildirdi.


Bu haber toplam 151 defa okunmuştur
İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı. Sara...
Rus Yetkiliden Dolara Alternatif Yeni Para Birimi Açıklaması
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, "Baskı aracı olarak doların kullanımı yeni küresel para biriminin oluşmasına yol açacak." dedi. Aksakov, Anadolu Ahansına yaptığı ...
Bm, Afganistan Hükümeti İle Taliban’A Ateşkes Çağrısı Yaptı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakerelere başlamaları çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada Genel Sekreter An...
Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir üniversite hazırlık merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk en az 48 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü...
Avustralya’Da Orman Yangınları
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit ettiği açıklandı. NSW Kırsal İtfaiye Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Budawang Ulusal Parkı ve...
Nato’Dan Abd-Türkiye Açıklaması
NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı. Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı a...
İtalya’Daki Köprü Çöktü 22 Kişi Öldü
İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda en az 22 kişi hayatını kaybetti. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuz...
İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü: 11 Ölü
İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Zemine çakılan araçların enkaz altında kaldığı olayda 11 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre...
İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var
İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İta...
Laos’Ta Barajın Çökmesi Sonucu Su Altında Kalan 6 Köyde 36 Ceset Bulundu .
Laos'un güneydoğusunda iki hafta önce bir barajın çökmesi sonucu su altında kalan 6 köyde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Yerel basındaki haberlere göre, 24 Haziran'da bir barajın çökmesiyle akan 5 milyar litre suyun yol a...
Pakistan’da Yeni Meclis Yemin Etti
Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinde meclise giren milletvekilleri yemin ederek görevlerine başladı. Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste (NA) 342 milletvekilinin 329'unun katıldığı ilk oturumda yemin töreni yapıldı. Yen...
İdlib’Deki Patlamada Ölenlerin Sayısı 67’Ye Çıktı
Suriye'de İdlib iline bağlı Sermada ilçesinde dün medyana gelen patlamada yaşamını yitiren sivillerin sayısı 67'ye, yaraların sayısı 50'ye yükseldi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhab...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans