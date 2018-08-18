İtalya’Da Otoyol Köprüsü Çöktü Çok Sayıda Ölü Var

İtalya’nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı çöktü. Çok sayıda aracın zemine çakıldığı olayda çok sayıda kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli,Twitter mesajında, “Cenova’da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor.” ifadesini kullandı ve olay yerine gittiğini bildirdi.



