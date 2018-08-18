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Daü’De Dövize Karşı Önlem
16 Ağustos 2018 Perşembe Saat 14:18

Daü’De Dövize Karşı Önlem

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bazı hizmetlere indirim veya katkı yapıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı açıklamada, ülkede para piyasalarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ciddi bir tedirginli

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bazı hizmetlere indirim veya katkı yapıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptığı açıklamada, ülkede para piyasalarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ciddi bir tedirginlik yaşandığını belirterek, bir devlet kurumu olan DAÜ’nün de öğrencilerine kendi imkanları kapsamında yardımcı olmak için bir dizi önlemleri yaşama geçirme kararı aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, alınan tedbirler kapsamında tüm öğrencilere DAÜ yurtlarında yüzde 10 indirimli konaklama imkanı sunulacak.
Açıklamada, Rektör Osam’la görüşen yap-işlet-devret sisteminde olan yurt yöneticilerinin ise, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduklarını ve yarına kadar kendi çalışmalarını tamamlayıp Rektörlüğe bildireceklerini açıkladıkları belirtildi.
Öte yandan üniversite DAÜ kafeteryasında üç öğün yemek paketine, yüzde 25 katkıda bulunarak öğrencilere uygun ücretli ve kaliteli yemek imkanı sunacak.

17 -21 Eylül tarihleri arasındaki kayıt döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında havayolu veya denizyolu ile seyahat eden öğrencilerin bilet ücretlerine de seyahatin belgelendirilmesi durumunda yüzde 20 oranında katkı yapılacak.

Lefkoşa ve Girne bölgelerinde ikamet eden ve 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim alacak olan tüm öğrenciler için ücretsiz otobüs hizmeti de sunulacak.

Öğrenciler için alternatif ulaşım hizmeti de sunacak olan DAÜ, Lefkoşa bölgesinden günde iki kez Girne bölgesinden ise günde bir kez olmak üzere ring servis imkanı sağlayacak.

Gazimağusa bölgesindeki ev sahiplerine de seslenen Osam, öğrencilerin ve velilerin mağduriyet yaşamaması adına ev kiralarını Türk Lirası üzerinden veya sabit kur üzerinden talep etmelerini rica etti.

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