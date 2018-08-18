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16 Ağustos 2018 Perşembe Saat 14:19
Arpa Fiyatlarında Artış Yok
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa fiyatlarında şu an itibarıyla herhangi bir artışın söz konusu olmadığını açıkladı. Bakanlık, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Kurban Bayramı süresince kapalı olacağını da bildirdi. Açıkla
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa fiyatlarında şu an itibarıyla herhangi bir artışın söz konusu olmadığını açıkladı.
Bakanlık, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Kurban Bayramı süresince kapalı olacağını da bildirdi.
Açıklamada, şu anda uygulanan arpa fiyatlarıyla ilgili şu bilgi verildi:
“Yem fabrikaları ve ticari firmalara peşin 0,77 TL/kilo, 1 ay vadeli 0,78 TL/kilo, 2 ay vadeli 0,79 TL/kilo
Kendi yemini kendi yapan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 45 gün vadeli 0,79 TL/kilo
Kendi yemini kendi yapan büyükbaş hayvan yetiştiricilerine 75 gün vadeli 0,80 TL/kilo.”
TAK
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