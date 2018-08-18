Türkiye, Rusya İşadamlarına Vizeyi Kaldırıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile iş adamlarına, özellikle tır ve kamyon şoförlerine, resmi ve servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, AB ile vize serbestini hayata geçirmek için yürütülen çalışmaların sürdüğüne de işaret etti.

Rusya ile geçmişte pasaportsuz karşılıklı ziyareti görüştüklerini anımsatan Çavuşoğlu, “Bir yerden başlamak lazım. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması” dedi.

Çavuşoğlu, AB ile vize serbestisini hayata geçirmek için yürütülen çalışmaların sürdüğüne de işaret ederek, “Önümüzdeki günlerde AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı FransTimmermans ile bir araya geleceğiz. Vize serbestisi için AB ile çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği veya AB ülkeleriyle Türkiye’nin ilişkilerinin daha sağlam bir zeminde tekrar normalleşmeye başladığını da kaydetti.