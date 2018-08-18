Akıncı: Ekonomi Ve Kıbrıs Konusunda Ortak Akılda Buluşulmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sadece ekonomi konusunda değil Kıbrıs konusunda da tüm taraflara ortak akılda buluşulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,bugün Hükümet ortakları ile ekonomik durumu değerlendirdi..

TL’nin değer kaybından dolayı ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar bugün Cumhurbaşkanlığı’nda ele alındı.

Görüşmeye, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ile Demokrat Parti genel başkanları Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantıda hükümet ortaklarına ekonomik danışmanlarının düşüncelerini aktardığını, ayrıntılı raporu ise ilerleyen günlerde hükümete ileteceklerini söyledi.

“Amacımız içinde bulunduğumuz koşullarda hükümet ve meclisin, Cumhurbaşkanlığı ile bir bütün olarak vatandaşın sorunlarına sahip çıkarak asgariye inirilmesidir”diyen Akıncı, “Hükümeti gayretli gördüm.çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.

Akıncı, “Gözlediğimiz dövzideki artışın sönmekte olduğudur.ilk günlerdeki ani fırlayış kendini daha durgun hale getirmeye başladı. Olaya ekonomik ve ortak akılla yaklaşmak gerekir”şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türk Lirasının üstünde Bizim Merkez Bankasının kontrolü yok.Buna karşılık biz hiçbirşey yapamayız noktasında değiliz, farklı tedbirler alınabilir, hükümet de bunu yapıyor. Temennimiz dözvizdeki artşın duraklama ve aşağıya çekilme trendinde uygun noktaya gelmesidir.TL kullanan halkın ezilmemesi için alınabilecek tedbirleri almaktır.”dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunda önümüzdeki eylül ayında tüm ilgili aktörlerin biraraya geleceği bir ay olacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in geçici olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute’un geçtiğimiz ay adada ve Türkiye’de yaptığı temasların ardından,

eylül ayında da Londra ve Brüksel’de temaslar yapacağını hatırlatan Akıncı ardından BM Genel sekreterine rapor sunacağını söyledi.

Rapor ışığında atılacak adımları BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşeceklerini ifade eden Akıncı, “Temennimiz Kıbrıs’ta yeni gelişmelere zemin oluşturmak.Akıl yolunda buluşmak için teşvik ve irade ortaya konulursa çıkış yolu vardır. Sadece ekonomi için değil Kıbrıs konusunda da tüm taraflarla ortak akılda buluşmak gerekir”ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , konuşmasının sonunda halkın yaklaşan Kurban Bayramını da kutladı.