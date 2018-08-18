Türkiye’Den Abd Menşeili Bazı Ürünlere Ek Vergi

Türkiye, ABD’den ithal edilen menşeili bazı ürünlere ek vergi getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı malların ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat artırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın haziran ayında Türkiye’den ithal edilecek çelik ürünlerine yüzde 25 ve alimünyum ürünlerine ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulama kararının ardından Türkiye’ye buna karşılık olarak ABD’den ithal edilen 22 ürüne ek vergi getirmişti.

Geçtiğimiz hafta Trump’ın çelik ve alimünyuma yönelik vergi oranlarının iki katına daha çıkarma kararının ardından ise, Resmi Gazete’de yer yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 22 ürüne yönelik ek vergi oranları artırıldı.

NTV/