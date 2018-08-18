Kalın: İyiye Doğru Bir Gidişin Dün İtibarıyla Başladığını Görüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı basın toplantısında konuşan Kalın, son günlerde Amerikan yönetiminin gayri meşru ve irrasyonel tedbir ve tepkileri neticesinde Türk ekonomisinde ve özellikle döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara işaret etti.

Kalın, bu dalgalanmaların Türk ekonomisinin bünyesiyle, yapısıyla ilgisi olmadığının, bir ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu olduğunu bildirdi.

Türk lirasını yıpratmaya yönelik bir takım adımların atıldığını belirten Kalın, “İlgili bütün kurumlarımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankası, BDDK, iş çevrelerimizin aldığı tedbirler, milletimizin vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi neticesinde iyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimizdir.” diye konuştu.

Türk ekonomisinin temelleri sağlam olduğunu vurgulayan Kalın, sadece resmi kurumlardan değil, iş çevrelerinden gelen açıklamaların da bunu teyit ettiğini aktardı.

Bankacılık sektörünün son derece sağlam bir yapıya sahip olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Kalın, dünyada en güçlü bankacılık sistemine sahip olan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Tükriye’nin son derece elverişli bir yatırım ortamına sahip olduğunu anlatan Kalın, “Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı söz konusu olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez.” dedi.

Alınan tedbirler ve kurumların eşgüdüm içerisinde uyguladığı yeni tedbirlerle bir iyileşme trendinin olduğunu bildiren Kalın, Avrupa ülkelerinden Rusya’ya, İran’dan Amerika’daki pek çok iş çevresine kadar tepkilerin gelmeye devam ettiğini hatırlattı.

İbrahim Kalın, ABD’nin bu politikalarının sadece Türk-Amerikan ilişkilerine değil, dünya ekonomisine de zarar vereceğini ifade ettiğini aktardı.

İbrahim Kalın, siyasi istikrar ve güven ortamının güvence altına alınması, sağlam temellerin korunmasının birinci öncelik olmaya devam edeceğini kaydetti.