Brunson’In Ev Hapsinin Kaldırılması İçin Yapılan İtiraz Reddedildi

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Brunson gerilimi sürüyor. Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hapishaneden ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın avukatları tarafından açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletli Rahip Brunson’ın avukatının ev hapsinin kaldırılması için yaptığı ikinci itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

ABD’li rahiple ilgili kararı Türkiye Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi tekrar görüşecek.

Ekim 2016’da FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklanan Amerikalı rahip Brunson Temmuz ayında ev hapsi şartıyla hapishaneden tahliye edilmişti. Avukatları tarafından ev hapsine yapılan itiraz reddedilmişti.

Brunson’ın tahliye edilmemesi nedeniyle son dönemlerde Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilim yaşanıyor.