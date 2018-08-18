Beyaz Saray’Dan Türkiye’nin Vergi Kararına İlişkin Açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Sarah Sanders, ” Rahip Brunson’in bırakılması durumunda Türkiye’ye ek ithalat vergileri kalkmayacak. Bu mesele ayrı. Bizim ulusal güvenliğimizle ilgili Fakat Brunson’in serbest kalması durumunda Türk yetkililere uygulanan yaptırımları kaldırmayı düşünürüz” diye konuştu.

Bloomberg HT/