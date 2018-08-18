Afganistan’Da Bombalı Saldırı: 48 Ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir üniversite hazırlık merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda çoğu çocuk en az 48 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği kaydedilirken yaralı sayısı da 67 olarak açıklandı.

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Vadih Majroh yaptığı açıklamada, ölü sayısının kesin olmadığını, ilerleyen saatlerde ölü sayısında artış olabileceğini ifade ederek birçok yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu da dile getirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, saldırıyı kendilerinin yaptıkları iddiasını reddetti.

Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki 2 askeri kontrol noktasına saldırı düzenlediği ve 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN/