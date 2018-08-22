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Ak Parti’de Yeni Myk Açıklandı
Adalat ve Kalkınma Partisi’nin bugün gerçekleştirilen Olağan Kongresinin ardından AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı, saat 18.32’de başladı. Partinin yeni sözcüsü Ömer Çelik, Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı ise Hayati Yazıcı oldu.
AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı. Buna göre AK Parti’nin yeni MYK’sı şöyle:
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Julide Sarıeroğlu AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
CNN/
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans