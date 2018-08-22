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Lefkoşa Halk Dansları Festivali
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:10

Lefkoşa Halk Dansları Festivali

29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Festivalin tüm paydaşlarının hazır bulunduğu basın toplantısında Festival Organizasyon

29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Festivalin tüm paydaşlarının hazır bulunduğu basın toplantısında Festival Organizasyon Komitesi Temsilcisi Ali Nebih, festival hakkında bilgiler verdi.

Nebih, festivale bu yıl Portekiz, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve KKTC’den katılımcı derneklerin katkı koyacağını anlattı.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da gençlerin içerisinde bulunduğu organizasyonlara paydaş olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali gibi etkinliklerin gençlerin sosyal değerlerine katkı yaptığına işaret eden Çolakoğlu, festivalin yaşam bulmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise festival merkezi olarak Lefkoşa’nın kalbi olan Çağlayan Parkı’nı seçtiklerini anımsatarak, tüm halkı festivali izlemeye ve katkı koymaya davet etti.

Harmancı, “Amacımız bu kriz ortamında halkımızın yüzünü güldürmektir” dedi.

5 gün sürecek olan festival kapsamında, konserler, katılımcı grupların performansları, dans ve jimnastik gösterileri yer alacak.

Festivalin resmi açılışından bir gün önce ise Alikko ile Caher kısa film gösterimi var.

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