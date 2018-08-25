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Polisiye Olaylar
22 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 13:50

Polisiye Olaylar

Akçay’da alkol tesiri altında kavga ve bıçaklama Akçay’da alkolü içki tesiri altında bulunduğu sırada kavga eden 4 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde

Akçay’da alkol tesiri altında kavga ve bıçaklama

Akçay’da alkolü içki tesiri altında bulunduğu sırada kavga eden 4 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde alkollü içki tesiri altında bulunan D.B. bir taraf; S.H. , A.Z ve F.H. de diğer taraf olarak kavga etti.

Kavga sırasında D.B. çakıyla A.Z.’yi sırtından ve S.H.’yi de göğsünden yaraladı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildikten sonra tabucu edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bina açma, hırsızlık ve kasti hasar

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Noyanlar Construction” isimli iş yerinin kapısını açarak içeriye girdiği ve para çaldığı tespit edilen O.K.O. tutuklandı.

14-15 Ağustos tarihleri 23.00-08.00 saatleri meydana gelen olayda O.K.O iş yeri içerisinden 1500 TL, çelik kasadan da 9600 sterlin, 500 euro ve 43.500 TL nakit para ile kamera kayıt cihazını çaldı.

O.K.O’nun sorgulamasında, 26.06.2018 tarihinde, “Fast Easy Finans LTD” isimli işyerine de girerek içerisinden 164 TL madeni parayı, aynı tarihte, “Studio Tamel” isimli iş yerinden bir adet dizüstü bilgisayarı, 300-350 TL madeni parayı, 08-09.08.2018 tarihleri arasında, “Coldwell Banker Smart Plus” isimli işyerine girerek 880 TL nakit parayı, 10-11.08.2018 tarihleri arasında, Ergün Parlan’ın ambar olarak kullandığı dairenin kapısını hasar yaparak kırıp içeriye girdikten sonra konu daire içerisinde alçıpen duvarı kırarak “Faydalı Eczanesi” isimli iş yeri içerisine girip yaklaşık 500 TL nakit parayı ve kamera kayıt cihazını çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Hırsızlık

Çatalköy’de bir iş yerinin araç park yerinde Candel Deniz Korkusuzcan’ın alışveriş sepeti içerisinde unuttuğu bayan çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen sürüş ehliyeti ile 3000 TL ve 3000 sterlin nakit parayı çalan T.D.C. , tutuklandı.
18 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayıp
Lefkoşa’da Hüsamettin Keser 20 Ağustos Pazartesi günü kaldığı pansiyondan çıktı ve halen pansiyona geri dönmedi.

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