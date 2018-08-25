Bolton: Türkiye Brunson’U Koşulsuz Serbest Bırakırsa Kriz Biter

Ziyaret için gittiği İsrail’de Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bolton, Türk Lirası’nın son dönemde rekor seviyede değer kaybetmesine değinerek, “Katar’dan gelen para Türkiye ekonomisini kurtarmaya yardım etmez” şeklinde konuştu.

Bolton açıklamasında, “Türkiye pastör Brunson’u koşulsuz serbest bırakırsa kriz hemen biter. Türkiye rahip Brunson’ı bırakmayarak büyük bir hata yaptı” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Danışmanı Bolton açıklamalarında, NATO -Türkiye ilişkilerine de değindi.

Bolton, Türkiye’nin NATO’dan geçici olarak uzaklaştırılması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı ile ilgili bir soruya, “Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Biz meşru olmayan bir şekilde Türk hükümeti tarafından alı konulan rahip Brunson ve diğer Amerikalılar sorununun çözülmesine yoğunlaştık” dedi.