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Pulya Festivali Devam Ediyor
22 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 13:50

Pulya Festivali Devam Ediyor

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında Yeniboğaziçi Belediye Korosu konser verdi. Konser öncesi ise, senaryosunu Erşen Ummanel'in yazdığı Cemal Yıldırım&

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında Yeniboğaziçi Belediye Korosu konser verdi.

Konser öncesi ise, senaryosunu Erşen Ummanel’in yazdığı Cemal Yıldırım’ın yönettiği Enginar Dolması filmi gösterildi.

Konser ve film gösterimi sonrasında, etkinlikleri gerçekleştirenlere Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

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Pulya Festivali Devam Ediyor
10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında Yeniboğaziçi Belediye Korosu konser verdi. Konser öncesi ise, senaryosunu Erşen Ummanel'in yazdığı Cemal Yıldırım&...
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