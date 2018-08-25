Kurban Bayramı Devam Ediyor

Kurban Bayramı ikinci gününde.

Vatandaşlar 4 günlük Kurban Bayramını ülke genelinde huzur içinde geçiriyor.

Bayramın ilk gününde küçük çaplı bir trafik kazası ve Akçay’daki bir tartışma dışında polisiye herhangi bir gelişme yaşanmadı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezi Cezaevi’nde dün başlayan açık görüş bugün de devam ediyor.

Hükümlü ve tutuklular saat 16.00’ya kadar yakınları ile biraraya gelebilecek.

Halkın çoğunluğu bayramın ilk iki gününü aile ziyaretleri ile değerlendirirken, bir kısmı da tatil yapma ve dinlenme fırsatı buldu.

Dün akşam ise her yıl olduğu gibi başkent Lefkoşa’da kurulan bayram yeri çocuklar kadar büyükleri de ağırladı.

Çocuklar bayram yerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Hafta sonları ve idari tatil verilen Arife günüyle birlikte dokuz güne çıkan bayram tatili 26 Ağustos’ta sona erecek.