Abd Büyükelçiliği: Türk Emniyeti Ve Hükumetine Teşekkür Ederiz

ABD Büyükelçiliği’nden, bugün gerçekleşen saldırıya dair 2 kişinin gözaltına alındığının duyurulmasının ardından Türkçe ve İngilizce olarak açıklama yapıldı.

ABD Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.”