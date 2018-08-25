Venezuela’Da 7.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Venezuela’nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas’tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.

Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

Reverol, depremin neden olduğu hasarın boyutuna ilişkin güncel bilgi vereceklerini de açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.