Yeniboğaziçi, Yiğitcan Hekimoğlu’Na Plaket Verdi

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 4*100 metre yarışında ikincilik elde eden Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş’e Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nde plaket verildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Rol model olarak Kıbrıs’tan çıkıp, izolasyonları delerek Avrupa’da sesini duyuran Yiğitcan Hekimoğlu’nun özelde spor, genelde tüm alanlar için örnek teşkil ettiğini ve çok önemli bir misyonu olduğu” vurgulandı.

Açıklamada, festival komitesinin, Hekimoğlu’na, bu misyonu devam ettirmek için her türlü desteği vereceği belirtildi.