Erhürman:halkın Esenliği İçin Bayramdan Sonra Da Çok Çalışmaya Devam

Başbakan Tufan Erhürman, Bayramın sıkıntılarla geçtiğine işaret ederek “Bayramdan sonra da sıkıntılarımızın bitmeyeceğini biliyoruz. Çok çalışmaya, kısır siyasi tartışmalardan uzak durarak halkımızın esenliği için uğraşmaya devam edeceğiz”dedi.

Başbakan Erhürman,bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman, “Bayramı sıkıntılarla geçirdik. Bayramdan sonra da sıkıntılarımızın bitmeyeceğini biliyoruz. Çok çalışmaya, tüm kesimlerle görüşmeye, “ben bilirim, ben yaparım olur” demeyip önerileri değerlendirmeye, kısır siyasi tartışmalardan uzak durarak halkımızın esenliği için uğraşmaya ve her aşamada halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Başbakan Erhürman, “tek derdimiz başta dar gelirli insanlarımız olmak üzere halkımızı bu dar boğazdan mümkün olan en az zararla geçirmek.Halkımızın esenliğinden başka gailemiz yok ve asla olmayacak” ifadelerine yer verdi.

BRT/