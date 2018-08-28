“Spot Cyprus Caretta Festivali” Dipkarpaz’Da Gerçekleştirildi

Spot Cyprus Caretta Festivali kaplumbağaları koruma cemiyeti tarafından Dipkarpaz belediyesi iş birliği ile bu yıl ilk defa Dipkarpaz’da gerçekleştirildi.

23 ve 24 Ağustos geceleri Ahmet Evan ve Rast gibi tanınmış grupların konserlerinin yanısıra, yemek stantları kurulan festival alanında pek çok kişi eğlenirken sahilde gerçekleştirilen yarışmalarda çocuklar ve büyükler zevkle yarıştılar.

Halat çekme yarışması ve kumdan kale yarışmaları çok ilgi gördü.

Bu arada sabah açılan yuvalardan çıkan yavrular akşam denizle buluşturuldu.

Bu yıl yaklaşık 2 bin yuva ile Kuzey Kıbrıs için yeni bir rekor yıl gerçekleşti.

Elde edilen bu başarının, merkezi Alagadide yer alan kaplumbağaları koruma projesi ve Mağusa bölgesi kaplumbağaları koruma projesinin Çevre Dairesi ile iş birliği içinde yürüttüğü koruma çalışmalarının ortak başarısı olduğu belirtiliyor.

Festival kapsamında nasıl kaplumbağa dostu olarak yaşanabileceği hakkında bilgilendirme de yapıldı..