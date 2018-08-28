Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa’Da Yarın Bazı Yollar Kapalı

30 Ağustos Zafer Bayramı tören provaları nedeniyle yarın Lefkoşa’da, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tören provası programı nedeniyle, Lefkoşa’da yarın sabah saat 08.00’den itibaren , Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah; saat 09:30’dan itibaren ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol tören provaları sona erene kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda bu yolun kapalı olacağı saatler arasında sürücülerin kullanılabilecekleri alternatif güzergahlar belirtildi.

Bu arada, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası programı nedeniyle Gazimağusa’da ise 28 Ağustos salı günü 16.00’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacak.

TAK/