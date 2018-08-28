Papa İrlanda’Da : Kilisenin Cinsel İstismarından Utanıyorum

Katoliklerin ruhani lideri Papa, yaklaşık 40 yıl sonra bugün İrlanda’ya tarihi bir ziyaret yaptı.

Dünya genelindeki 1.2 milyar Katoliğin ruhani lideri ve aynı zamanda Vatikan Şehir Devleti Başkanı olan Papa Francesco, İrlanda’ya yaptığı ziyarette bu ülkedeki Katolik Kilisesi’ne bağlı kurumlarda yaşanan çocuk tacizi skandallarını “iğrenç suçlar” diye niteleyerek, bunlardan “acı ve utanç” duyduğunu söyledi.

Papa Francis’i taşıyan uçak, öğle saatlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin’e indi. Kalabalık bir grubun beklediği Papa’yı karşılayanlar arasında İrlanda Devlet Başkanı Michael Higgins de vardı. Havalimanında güvenlik üst düzeydeydi, Papa’yı protesto edenler ise Dublin sokaklarındaydı. Resmi törenle karşılanan Papa, ünlü Skoda aracına binerek Dublin Kalesi’ne geçti.

Papa Francis, burada yaptığı ilk açıklamada İrlanda’da kilisenin üstünü örttüğü cinsel suçları ‘iğrenç’ olarak tanımladı ve utancın sürdüğünü söyledi. Papa, “İğrenç çocuk tacizi suçlarıyla yeterince mücadele edememek Katolik toplumunun acı ve utanç kaynağıdır” dedi.

Ülkedeki kiliselere ait evlerde ortaya çıkan toplu bebek mezarlarına da değinen Papa, “İrlanda’da Kilise üyelerinin eğitimlerinden ve korunmalarından sorumlu oldukları gençleri taciz etmeleriyle yaşanan mezar skandalını görmezden gelemem” ifadesini kullandı.

Öte yandan Vatikan’ın çocuk tacizini önlemek ve cezalandırmak için gerekli adımları atmadığını savunanlar Papa’nın gezisi süresince protesto gösterileri yapmayı planlıyor.

Papa Francesco yarın Dublin’de Phoenix Park’ta 500 bin kişinin katılması beklenen bir ayin yönetirken, aynı saatlerde yakınlardaki Garden of Remembrance alanında Uluslararası Af Örgütü’nün İrlanda şubesi tarafından “Gerçeği savun” adlı bir protesto düzenlenecek.

Papa Francesco, her 3 yılda bir farklı bir ülkede yapılan “Dünya Aileler Buluşması” adlı Katolik etkinliğinin bu yıl İrlanda’da düzenlenmesi sebebiyle bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Öte yandan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise, Papa’ya kilisenin ‘karanlık’ tarihine karşı harekete geçme çağrısı yaptı: “Kutsal Peder sizden makamınızı ve etkinizi kullanarak bunun İrlanda’da ve dünya çapında yaşandığını kesinleştirmenizi istiyorum. Şimdi sözlerden icraatlara geçmek zorunda olduğumuzu temiz etmek zorundayız.”

Ada ülkesinin geçmişinde kilisedeki papazların çocuklara tecavüzleri ve Katolik kilisesine bağlı kadın evlerinin altında bulunan bebek mezarları gibi dehşet verici olaylar var.

BBC/