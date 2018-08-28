Oğuz: Hükümete Önerimiz Görevini Bırakmasıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Başbakan Erhürman’ın eleştiriyorlar ama öneride bulunmuyorlar değerlendirmesine yanıt verdi. Oğuz, hükümete önerilerinin, görevi bırakması olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada hükümete eleştirilerde bulundu.

Dursun Oğuz, Başbakan’ın “muhalefet bu kriz döneminde çözüm için öneri yapmıyor” cümlesi üzerine yaptığını belirttiği açıklamada, hükümetin suçu muhalefete yüklemeye çalıştığını öne sürdü.

UBP Genel Sekreteri Oğuz, hükümetin halkı bayrama beş kuruşsuz soktuğunu da savunarak, çarşıyı kendilerinin de dolaşarak halkla konuştuklarını ve piyasadaki fiyat artışlarını gözlemlediklerini belirtti.

“Bir şey önereceksek halkın sözleri doğrultusunda öneri yaparız”diyen Oğuz, hükümete önerilerinin koltuklarını ülkeyi daha da içinden çıkılamaz hale getirmeden terk edip gitmeleri olduğunu belirtti ve halkın da isteğinin bu yönde olduğunu savundu.

Oğuz, hükümetin her çalışıyoruz dediğinde halkın yeni zamlarla karşı karşıya kaldığını öne sürerek, hükümetin daha fazla görevde kalmaması aksi takdirde ardı ardına iflaslar geleceği görüşünü ifade etti.

TAK/