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Çavuşoğlu: Temaslar Bölgenin Güvenliği Ve Refahı İçin Çok Önemli
25 Ağustos 2018 Cumartesi Saat 22:01

Çavuşoğlu: Temaslar Bölgenin Güvenliği Ve Refahı İçin Çok Önemli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın, Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, "İki devlet başkanı ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar, bölgenin güvenliği, ref

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın, Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, “İki devlet başkanı ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar, bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli.” dedi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Moskova ziyaretinin ardından Kazan’a gelen Çavuşoğlu’yla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya ziyaretinin ilk ayağında mevkidaşı Sergey Lavrov ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, görüşmede ilişkilerin nasıl daha iyiye götürebileceğini ve gündemdeki konuları gözden geçirdiklerini, bunun yanı sıra Suriye ve diğer bölgesel konuları değerlendiklerini ifade etti.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu görüşmenin de son derece verimli geçtiğini, bölgesel ve ikili konuları ele aldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve mesajlarını Putin’e ilettiklerini, Erdoğan’ın Putin’e yaptığı daveti de tekrar hatırlattıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “İki devlet başkanı ve bizlerin arasındaki temaslar, gerçekten iki ülke olduğu kadar bölgenin güvenliği, refahı ve istikrarı için de çok önemli.” diye konuştu.

Rusya’nın Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Moskova’nın ardından Kazan’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, Minnihanov’un kendisini sürekli Kazan’a davet ettiğini belirterek, “Ben de kendisine hep söz veriyordum. Bugün bu sözümü tuttuğum için mutluyum ama dört sene olmuş. Dört seneden sonra tekrar gelebildim.” dedi.
Kazan’ın dört sene içinde geliştiğini ve güzelleştiğini gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Minnihanov’a teşekkür etti.

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ise Türkiye’nin Tataristan’a yönelik önemli yatırımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk yetkililere teşekkür ederek, “Yatırımların yanı sıra çok sayıda Türk şirketi de farklı sektörlerde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile Tataristan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 40 arttığına işaret eden Minnihanov, “Önümüzdeki süreçte de çok sayıda projeye birlikte imza atacağımıza eminim. Özellikle bazı ürünlerimizin Türkiye pazarına girebilmesi için dikkatli çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda Türk yetkili makamlarından da büyük destek görüyoruz.” dedi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerinin de büyük önem arz ettiğini vurgulayan Minnihanov, “Türk ve Rus liderlerin benzer bakış açılarına sahip, stratejik ortaklar olmasından memnunum. Ancak Tatarların ve Türklerin geçmişi de daha da derine gidiyor. Bu tarihi daha da güçlendirmemiz çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu’nun Tataristan’ı ziyaret etmiş olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Minnihanov, “Sayın Bakan fırsat bularak buraya geldi ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu, ortak çalışmalarımızın güçlendirilmesi gerektiğine yönelik bir işarettir.” dedi.

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