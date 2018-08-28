Konya’Da Mobilya Dekorasyon Fabrikasında Yangın

Konya’da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.

Konya kent merkezindeki sanayi sitesinde mobilya dekorasyon fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.

AA/