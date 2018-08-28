Çavuşoğlu, Lavrov’La Görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la Moskova’da bir araya geldi. Çavuşoğlu, “Bu yakın ilişki bazı ülkeleri kıskandırıyor” dedi. Lavrov vizelerin kaldırılmasına ilişkin, “Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Suriye ordusunun İdlib’e muhtemel harekatının önlenmesi var.

Görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi her alanda üst düzeye çıkarmak için yoğun çaba sarfediyoruz. Bu yakın ilişki ve dostluk bazı ülkeleri kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır.

Rusya’dan gelen turist sayısının sürekli artması bizleri memnun ediyor. Bu sene 6 milyon civarında Rus dostumuzu ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Bugün Lavrov’la Suriye’yi konuştuk. Bir taraftan Astana ruhunu, ateşkesi devam ettirmek için birlikte çalışmamız lazım diğer taraftan siyasi durumu çalıştırmak lazım. Üç garantör ülkenin heyetleri De Mistura’yla bir araya gelecek.

İdlib, Astana anlaşması içinde çatışmasızlık bölgelerinden bir tanesiydi. Radikal grupların etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Siyasi çözüm için bir anayasa şart.

İdlib’de askeri bir çözüm felaket olur. 3,5 milyon insanın evini terketmesi demektir. Hem Türkiye’nin hem Rusya’nın Suriye konusundaki güvenirliliğini de yok eder. Önemli olan Rusya’nın endişelerini ortadan kaldırmak.

Bizim işbirliğimiz sadece Suriye’yle sınırlı değildir. Kafkasya’dan Orta Asya’ya birçok alanda işbirliğimiz var” şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Moskova’da görüşmeler yaptığını söyledi.

Lavrov, “Vize konusunda istişare mekanizması oluşturulacak. Mütabakatların hayata nasıl geçirildiğine değindik. Soçi’de Anayasal Komite’nin kurulması hedefi vardı. Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüşünü sağlayacağız. Ortak planlarımızın arasında teröristlerin köklerinin kazınması.

Suriye’nin istikrara ve barışa kavuşmasını istiyoruz. İdlib çok yönlü bir problem sivil ve silahlı muhalifler var. Sağlıklı muhalefeti engelleyen silahlı muhalifler var.

Vize için mutabakat zor değil. TIR sürücüleri için daha önce karşılıklı vize kaldırmak için teklifte bulunmuştuk. Bunu hızlıca halledebileceğiz. Hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vizelerin kaldırılabileceğine ilişkin nota gönderdik. Umarım en kısa zamanda müjdeyi alacaksınız.

Liderlerin görüşmesi gündemde, kısa sürede tarih belli olur” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada “İşbirliğini artırmanın yollarını arayacağız” dedi. Önümüzdeki günlerde liderler arasında da temaslar olacağını belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. Geçen hafta da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya’ya gitmişti.