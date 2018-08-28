Dövizde Son Durum

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 24 Ağustos 2018 günü 6,10 seviyesinden işlem görüyor. Dün dalgalı bir seyir izleyen ve 5,9925 - 6,1548 aralığında işlem gören Dolar/TL, günü yüzde 0,6 artışla 6,0842