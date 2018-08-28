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Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek
25 Ağustos 2018 Cumartesi Saat 22:01

Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek

TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfının Malazgirt Zaferi'nin 947. yılı münasebetiyle gerçekleştireceği anma programı, bu yıl bir ilke tanıklık edecek. Ahlat'ta yarın saat 20.

TC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfının Malazgirt Zaferi’nin 947. yılı münasebetiyle gerçekleştireceği anma programı, bu yıl bir ilke tanıklık edecek.

Ahlat’ta yarın saat 20.00’de gençlerin katılımıyla şanlı ecdadı anmak adına Fener Alayı gerçekleştirilecek. Atlı birliğin liderliğinde, mehter takımı eşliğinde yürüyecek gençler, Malazgirt kahramanlarıyla 947 yıl sonra aynı coğrafyada Anadolu’ya adım atma duygusunu yaşayacak. “Zafer Yürüyüşü” sırasında ayrıca 300 metrelik dev Türk bayrağı açılacak.

Gençler, Malazgirt Savaşı’nın tarihini sembolize eden 1071 izci ve vatandaşlar, Çanakkale, Sarıkamış ve İstiklal Savaşı gibi, milletçe birliğin en önemli sembollerinden biri olan Malazgirt Zaferi’ni ve şanlı ecdadı fener alayıyla yad edecek.

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Malazgirt Kahramanları Fener Alayı İle Yad Edilecek Haberi

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