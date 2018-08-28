Çin’De Otel Yangını:18 Ölü

Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Harbin şehrinde bir otelde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti...Olayda 19 kişi de yaralandı. Çin devlet televizyonu sabah saatlerinde çıkan ve 3 saatte kontrol altına alınabilen yangında 400 metr